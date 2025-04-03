«Холод придет с севера Европы». Белгидромет предупредил белорусов о тепле +21, за которым последует резкое похолодание

В ночные часы ожидается около 0 — +6 градусов, а в некоторых регионах и до +8. Днем — заметное потепление. Максимально в пятницу воздух прогреется до +15 — +21 градуса, по северу Беларуси будет чуть свежее — около +12 — +14 градусов.