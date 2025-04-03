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«Холод придет с севера Европы». Белгидромет предупредил белорусов о тепле +21, за которым последует резкое похолодание

Белгидромет сказал о потеплении до +21 в Беларуси и скором похолодании.

Источник: Комсомольская правда

Белгидромет озвучил прогноз погоды на 4 апреля, пишет pogoda.by.

Синоптики сообщили, что в пятницу погода в Беларуси будет формироваться за счет области повышенного атмосферного давления. Однако днем северная часть страны окажется под влиянием более прохладных воздушных масс. Будет небольшая облачность и без осадков.

Ветер будет западного и северо-западного направлений, днем умеренный, но местами с порывами.

В ночные часы ожидается около 0 — +6 градусов, а в некоторых регионах и до +8. Днем — заметное потепление. Максимально в пятницу воздух прогреется до +15 — +21 градуса, по северу Беларуси будет чуть свежее — около +12 — +14 градусов.

К вечеру атмосферное давление будет интенсивно падать и заметно похолодает. Днем в среднем будет всего +1 — +7 тепла, а в юго-восточных регионах +8 — +10 выше ноля.

Накануне синоптики предупредили о сугробах до 25 сантиметров в центральной части Беларуси на выходные 5 — 6 апреля: «Вернемся в декабрь».

Тем временем в ГАИ сказали, что наказание за вождение без прав может смягчиться в Беларуси, но не для всех.