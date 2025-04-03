Нижегородские власти хотят открыть три пункта проката детских вещей в 2025 году

В этих пунктах можно будет бесплатно взять в прокат вещи для детей в возрасте до трех лет. В 2025 году пункты планируют создать в центрах соцобслуживания Автозаводского района Нижнего Новгорода, Дзержинска и Арзамаса, в 2026 году — в центре соцобслуживания Бора, Кстовского округа и в госучреждении «Многопрофильный центр “Семья”», в 2027 году — в детских реабилитационных центрах Павловского округа, Сормовского района и центре соцпомощи семье и детям Богородского округа.