Сухопутный маршрут в Крым — дорожные работы ускорят

«Обсудили возможность параллельно строить два участка дороги протяженностью 31,9 км и 35,6 км. Это позволит ускорить работы по объектам и завершить их на территории ДНР в 2026 году. Дорогу расширим до четырех полос, смонтируем инженерные системы и освещение трассы в соответствии с российскими стандартами. При строительстве используем щебень из нашего Каранского карьера», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.