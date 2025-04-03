Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сухопутный маршрут в Крым — дорожные работы ускорят

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости Крым. Сухопутный маршрут в Крым будут строить быстрее за счет параллельных дорожных работ на разных участках. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушили по итогам встречи с первым замминистра транспорта РФ Валентином Ивановым.

Источник: РИА "Новости"

В ходе встречи уточнили план строительства и реконструкции участков автодороги Р-280 «Новороссия», соединяющей Ростов-на-Дону с Симферополем через Мариуполь и Мелитополь.

«Обсудили возможность параллельно строить два участка дороги протяженностью 31,9 км и 35,6 км. Это позволит ускорить работы по объектам и завершить их на территории ДНР в 2026 году. Дорогу расширим до четырех полос, смонтируем инженерные системы и освещение трассы в соответствии с российскими стандартами. При строительстве используем щебень из нашего Каранского карьера», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам главы региона, в этом году в Донбассе благодаря к дополнительному федеральному финансированию смогут отремонтировать значительно больше дорог. Ранее было запланировано 450 км. В частности, законтрактованы 3,3 млрд рублей на ремонт межмуниципальных дорог.

Туристы стали чаще ехать в Крым через исторические регионы, этому способствовало улучшение качества дорог и прилегающей инфраструктуры, сообщал ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.