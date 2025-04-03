Изучен процесс распространения опухоли с помощью микротомографии

Отмечается, что ученые смоделировали развитие плоскоклеточного рака пищевода и изучили, как раковые клетки проникают в окружающие ткани, формируют метастазы и взаимодействуют с микроокружением. «Исследование показало, что адаптивная фенотипическая пластичность может приводить к изменению форм, свойств и поведения клеток опухоли в зависимости от тканевого микроокружения, что приводит к выживанию и инвазии клеток даже в условиях недостатка кислорода или агрессивного лечения. Адаптивная фенотипическая пластичность также обеспечивает сетевое, циклическое распространение рака. Метастазы, образовавшиеся на расстоянии от первичной опухоли, могут стать новыми центрами роста и инвазии, поддерживая процесс распространения опухоли. Такой механизм превращает рак в самоподдерживающуюся сеть, что объясняет сложности при лечении метастатических опухолей», — отмечается в сообщении.