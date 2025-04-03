Изучен процесс распространения опухоли с помощью микротомографии

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Российские ученые впервые в мире детально изучили процессы инвазии и метастазирования методом рентгеновской компьютерной микротомографии, сообщает пресс-служба Сеченовского университета.
«Российские ученые впервые в мире детально изучили процессы инвазии и метастазирования методом рентгеновской компьютерной микротомографии.. Использование данного метода позволило исследователям впервые визуализировать процессы инвазии и метастазирования в трехмерном пространстве с микроскопическим разрешением. Этот метод значительно расширяет возможности анализа пространственной организации опухоли», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ученые смоделировали развитие плоскоклеточного рака пищевода и изучили, как раковые клетки проникают в окружающие ткани, формируют метастазы и взаимодействуют с микроокружением. «Исследование показало, что адаптивная фенотипическая пластичность может приводить к изменению форм, свойств и поведения клеток опухоли в зависимости от тканевого микроокружения, что приводит к выживанию и инвазии клеток даже в условиях недостатка кислорода или агрессивного лечения. Адаптивная фенотипическая пластичность также обеспечивает сетевое, циклическое распространение рака. Метастазы, образовавшиеся на расстоянии от первичной опухоли, могут стать новыми центрами роста и инвазии, поддерживая процесс распространения опухоли. Такой механизм превращает рак в самоподдерживающуюся сеть, что объясняет сложности при лечении метастатических опухолей», — отмечается в сообщении.
Руководитель исследования, младший научный сотрудник Института регенеративной медицины Сеченовского университета Сергей Ткачев считает, что рентгеновская микротомография может повысить точность стадирования онкологических заболеваний. «Для точной диагностики заболеваний гистологическое исследование является золотым стандартом диагностики, однако на плоских срезах невозможно проследить, как именно опухоль распространяется в живой ткани. Поэтому мы значительно увеличили точность визуализации опухолевой прогрессии, комбинируя микротомографию и гистологию. Кроме того, результаты исследования также раскрывают перспективы для клинической онкологии», — сказал он.
Исследование поддержано грантом РНФ и опубликовано в журнале Cancers.