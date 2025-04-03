СКР Иркутской области принял участие в семинаре о взаимодействии со СМИ

В Москве проходит масштабный семинар-совещание «Современные медиа и ведомственные ориентиры», собравший представителей пресс-служб СКР со всех регионов страны. Иркутскую область на мероприятии представила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ регионального следственного управления Светлана Павликова.
— Вы — проводники информационной политики нашего ведомства в своих регионах. И это очень важная миссия. Ваша основополагающая задача — быть на острие проблематики субъекта и держать в курсе текущих событий своего руководителя, быть его глазами, ушами и рупором, — отметила руководитель управления взаимодействия со СМИ СК России Светлана Петренко.
В рамках профессионального диалога участники обсудили с экспертами актуальные вопросы информационной работы. Заместитель начальника управления Президента РФ по общественным связям осветил вопросы межведомственного взаимодействия, а директор департамента МИД России Мария Захарова поделилась опытом противодействия историческим фальсификациям.
Представители ведущих медиа и интернет-холдингов рассказали о современных трендах в подготовке видеоконтента и работе в социальных сетях. Генеральный директор АНО «Диалог» представил эффективные методики коммуникации с различными аудиториями.
Этот семинар стал важным шагом в выработке единых стандартов информационной работы следственных органов в условиях цифровой трансформации медиапространства.