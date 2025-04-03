СКР Иркутской области принял участие в семинаре о взаимодействии со СМИ

— Вы — проводники информационной политики нашего ведомства в своих регионах. И это очень важная миссия. Ваша основополагающая задача — быть на острие проблематики субъекта и держать в курсе текущих событий своего руководителя, быть его глазами, ушами и рупором, — отметила руководитель управления взаимодействия со СМИ СК России Светлана Петренко.