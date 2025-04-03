Часть северо-запада Челябинска осталась без теплоснабжения из-за аварии

Сообщается, что выявлено повреждение на тепловой сети диаметром 700 миллиметров на Комсомольском проспекте.
Ограничение теплоснабжения коснулось 50 многоквартирных жилых домов, двух учебных заведений и пяти детских садов, 19 зданий на Комсомольском проспекте, улицах Молодогвардейцев, Ворошилова.
«Над устранением повреждения работают две эксплуатационные бригады предприятия, задействовано шесть единиц техники. Ремонтные работы продлятся до 24:00 3 апреля, после чего теплоснабжение будет возобновлено», — прокомментировали в АО «УСТЭК-Челябинск».
Адреса МКД:
— Комсомольский проспект, 50, 52, 54, 56, 56-А, 58, 60-А, 62, 62-А, 62-Б, 62-В, 64, 66, 66-А, 66-Б, 66-В, 70;
— улица Молодогвардейцев, 4, 6, 8, 10, 10-Б, 12, 14, 14-А, 16, 22, 24, 26, 26-А, 30, 32, 32-А;
— улица Ворошилова, 1, 3, 5, 7, 9, 9-А, 9-Б, 11, 13, 15, 17 19, 19-А, 21, 23, 23А, 25.
Адреса учебных заведений:
— улица Молодогвардейцев, 12-А, 18.
Адреса детских садов:
— Комсомольский проспект, 68;
— улица Ворошилова, 11-А;
— улица Молодогвардейцев, 8-А, 20, 28.