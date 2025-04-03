Часть северо-запада Челябинска осталась без теплоснабжения из-за аварии

«Над устранением повреждения работают две эксплуатационные бригады предприятия, задействовано шесть единиц техники. Ремонтные работы продлятся до 24:00 3 апреля, после чего теплоснабжение будет возобновлено», — прокомментировали в АО «УСТЭК-Челябинск».