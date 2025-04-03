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Подделку сливочного масла обнаружили в Башкирии

Россельхознадзор выявил фальсифицированное сливочное масло в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Башкирской испытательной лаборатории сообщили, что при проверке сливочного масла «Крестьянское» был обнаружен фальсификат. По данным экспертов, лабораторный анализ показал наличие в продукте растительных жиров, информация о которых отсутствовала на упаковке.

В республиканском отделении Россельхознадзора пояснили, что экспертиза выявила значительные отклонения от требований ГОСТ. Было установлено, что соотношение линолевой кислоты к миристиновой превышает допустимые значения в 34 раза −16,9 при норме не более 0,5. Аналогичные нарушения, по словам специалистов, были зафиксированы и по другим показателям жирно-кислотного состава.

В ведомстве подчеркнули, что производитель нарушил законодательство, не указав в маркировке наличие растительных жиров. Как сообщили в Россельхознадзоре, материалы о выявленных нарушениях уже направлены в контролирующие органы для принятия соответствующих мер.

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