Подделку сливочного масла обнаружили в Башкирии

В республиканском отделении Россельхознадзора пояснили, что экспертиза выявила значительные отклонения от требований ГОСТ. Было установлено, что соотношение линолевой кислоты к миристиновой превышает допустимые значения в 34 раза −16,9 при норме не более 0,5. Аналогичные нарушения, по словам специалистов, были зафиксированы и по другим показателям жирно-кислотного состава.