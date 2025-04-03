20 городов Ростовской области признали благоприятными для жизни

Власти уточняют, что доля городов с благоприятной средой на Дону достигла 87%, а средний индекс по области вырос со 157 до 183 баллов. Жизнь улучшилась, в том числе, благодаря озеленению, внедрению инноваций в благоустройство и повышению доступности для маломобильных граждан.