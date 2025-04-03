20 городов Ростовской области признали благоприятными для жизни

20 городов Ростовской области признали благоприятными для проживания. Рейтинг качества городской среды по итогам 2024 года был составлен в Министерстве строительства и ЖКХ России, сообщают донские власти.
Лидерами оказались Аксай (246 баллов), Таганрог (245 баллов) и Ростов-на-Дону (238 баллов). К слову, годом ранее донская столица занимала четвертое место с 223 баллами, уступая Азову.
Наиболее скромные показатели продемонстрировали город Гуково (178 баллов), Новошахтинск (164 балла) и Шахты (180 баллов).
Власти уточняют, что доля городов с благоприятной средой на Дону достигла 87%, а средний индекс по области вырос со 157 до 183 баллов. Жизнь улучшилась, в том числе, благодаря озеленению, внедрению инноваций в благоустройство и повышению доступности для маломобильных граждан.
— За шесть лет, в течение которых составляется рейтинг, количество благоприятных территорий для жизни в Ростовской области выросло в пять раз. Это, безусловно, радует, — отметил заместитель губернатора Владимир Ревенко.
Позиции региона в федеральном рейтинге подтверждают также общероссийский тренд на повышение качества городской среды.
— Индекс — свидетельство того, что благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» наши города существенно преобразились и стали более комфортными, современными и удобными для людей, — прокомментировал вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.