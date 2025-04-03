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В Казани в тестовом режиме запустили автобус КАМАЗ 4290−5М

Общественный транспорт будет курсировать на протяжении месяца по разным городским маршрутам.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В столице Татарстана сегодня в тестовом режиме запустили автобус КАМАЗ 4290−5М. В течение месяца он будет курсировать по разным городским маршрутам. В будущем при положительных результатах он может быть закуплен городом.

Сегодня новый автобус будет ездить по маршруту № 2 «ЦУМ — Станция метро Аметьево». Городской автобус среднего класса был разработан для маршрутов с умеренным пассажиропотоком. Всего в нем может уместиться 70 человек, в том числе на сидячих местах — 25. Для маломобильных групп населения имеется платформа для подъема и спуска и одно место для инвалидной коляски.

КАМАЗ 4290−5М оснащен дизельным двигателем экологического класса Евро-5. Функционал позволяет снизить уровень вредных выбросов, соответственно сократить воздействие на окружающую среду. Модель разработана с учетом длительного срока эксплуатации.

Чтобы обеспечить безопасность пассажиров, автобус оборудован системами курсовой устойчивости, антиблокировкой тормозов и обнаружения и тушения пожаров. В салоне установлены кондиционер и USB-разъемы.

Горожане могут оставить свои отзывы о комфорте и удобстве передвижения в новом автобусе через интернет-приемную на официальном сайте предприятия, либо в социальных сетях МУП «ПАТП № 2».

Город находится в числе лидеров по темпам обновления парка общественного транспорта. В 2024-м общественный транспорт Казани перевез 226,3 млн пассажиров. Транспортная сеть города включает 54 автобусных маршрута, на которых эксплуатируется порядка 608 единиц транспорта. В прошлом году город приобрел 127 новых автобусов.