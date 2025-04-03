В Казани в тестовом режиме запустили автобус КАМАЗ 4290−5М

В столице Татарстана сегодня в тестовом режиме запустили автобус КАМАЗ 4290−5М. В течение месяца он будет курсировать по разным городским маршрутам. В будущем при положительных результатах он может быть закуплен городом.
Сегодня новый автобус будет ездить по маршруту № 2 «ЦУМ — Станция метро Аметьево». Городской автобус среднего класса был разработан для маршрутов с умеренным пассажиропотоком. Всего в нем может уместиться 70 человек, в том числе на сидячих местах — 25. Для маломобильных групп населения имеется платформа для подъема и спуска и одно место для инвалидной коляски.
КАМАЗ 4290−5М оснащен дизельным двигателем экологического класса Евро-5. Функционал позволяет снизить уровень вредных выбросов, соответственно сократить воздействие на окружающую среду. Модель разработана с учетом длительного срока эксплуатации.
Чтобы обеспечить безопасность пассажиров, автобус оборудован системами курсовой устойчивости, антиблокировкой тормозов и обнаружения и тушения пожаров. В салоне установлены кондиционер и USB-разъемы.
Горожане могут оставить свои отзывы о комфорте и удобстве передвижения в новом автобусе через интернет-приемную на официальном сайте предприятия, либо в социальных сетях МУП «ПАТП № 2».
Город находится в числе лидеров по темпам обновления парка общественного транспорта. В 2024-м общественный транспорт Казани перевез 226,3 млн пассажиров. Транспортная сеть города включает 54 автобусных маршрута, на которых эксплуатируется порядка 608 единиц транспорта. В прошлом году город приобрел 127 новых автобусов.