В Казани в тестовом режиме запустили автобус КАМАЗ 4290−5М

Сегодня новый автобус будет ездить по маршруту № 2 «ЦУМ — Станция метро Аметьево». Городской автобус среднего класса был разработан для маршрутов с умеренным пассажиропотоком. Всего в нем может уместиться 70 человек, в том числе на сидячих местах — 25. Для маломобильных групп населения имеется платформа для подъема и спуска и одно место для инвалидной коляски.