Создана модель машинного обучения для анализа ландшафта местности

Уточнятся, что для работы беспилотник оснащается лидаром — устройством, которое с помощью лазерных лучей измеряет расстояние до объектов и создает 3D-облако точек. Во время полета дрон сканирует территорию, и лидар фиксирует миллионы точек — деревья, здания, реки, дороги, тропы и другие объекты. Эти данные затем передаются на сервер, где происходит их обработка. При помощи искусственного интеллекта система распознает ключевые объекты и классифицирует их с точностью до единиц. Затем производится анализ ландшафтных особенностей. Преимущество данной модели машинного обучения — высокая точность распознавания нескольких классов объектов, большая территория анализа.