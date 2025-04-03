Уникальную хирургическую иглу разработали нижегородские ученые и военные медики

Изобретение отличается оригинальной конструкцией захвата и фиксации шовной нити, которые позволяют заряжать иглу и снижают вероятность травмирования рук врачей. При этом сами сшиваемые ткани также меньше травмируются, так как иглу захватывают один раз сразу и для прокола, и для обратного проведения иглы. Кроме того, такие иглы можно изготовить любого размера, кривизны и формы.