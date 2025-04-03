Уникальную хирургическую иглу разработали нижегородские ученые и военные медики

Ученые НГТУ им. Алексеева совместно с военными медиками разработали уникальную хирургическую иглу. Она позволяет сократить время операций и спасает от излишних повреждений сшиваемых тканей, пишет ТАСС.
Изобретение отличается оригинальной конструкцией захвата и фиксации шовной нити, которые позволяют заряжать иглу и снижают вероятность травмирования рук врачей. При этом сами сшиваемые ткани также меньше травмируются, так как иглу захватывают один раз сразу и для прокола, и для обратного проведения иглы. Кроме того, такие иглы можно изготовить любого размера, кривизны и формы.
Работа над созданием такого устройства велась совместно с военными медиками из госпиталей Татарстана и Нижнего Новгорода. Свои пожелания также высказывали опытные хирурги. После разработки игла тестировалась в операционной.
Теперь авторы изобретения намерены продолжить работу по созданию целой линейки хирургических инструментов.
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