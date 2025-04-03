Минтруда сказало, что делать белорусам на республиканском субботнике 12 апреля

В Министерстве труда и социальной защиты озвучили требования к белорусам во время республиканского субботника.
«Комсомолка» ранее писала, что Совмин объявил республиканский субботник на 12 апреля.
И Минтруда подготовило памятку о мерах безопасности, сказав, что должны делать белорусы на республиканском субботнике.
Так, если субботник будет проводиться на рабочем месте, то должны быть обеспечены здоровые и безопасные условия труда в обычном режиме.
Больше требований к белорусам предъявляется, если субботник будет проходить вне рабочего места. Тогда же должен проводиться целевой инструктаж по охране труда в зависимости от вида работ. Еще работников должны опросить о состоянии здоровья во время инструктажа.
Должны соблюдаться нормы подъема и перемещения тяжестей вручную женщинами — не более 7 килограммов.
И еще должны быть приняты меры для исключения возможности наезда техники или травмирования работающих подвижными частями тракторов, экскаваторов и других машин, и механизмов, задействованных в работах.
Но еще белорусы будут отдыхать три дня подряд в апреле 2025 в большие выходные.
Тем временем, Белгидромет предупредил белорусов о тепле +21, за которым последует резкое похолодание: «Холод придет с севера Европы».