В правительстве Крыма рассказали о строительстве обхода Алушты.
Обход Алушты является частью строящейся трассы «Таврида». Как рассказали в пресс-службе правительства республики Крым, строительство новой четырехполосной трассы улучшит транспортную доступность всего полуострова, сократив время в пути на один-два часа.
Автодорога протяженностью 7,8 км пройдет через село Изобильное в обход Алушты. Осложняет строительство то, что часть ее проходит по горной местности. В ходе строительства возведут две многоуровневые транспортные развязки, мост через реку Улу-Узень, виадук и семь путепроводов.
Напомним, новую трассу в обход Алушты откроют к концу 2026 года. Подробнее можно прочитать здесь.
Мы писали, автомобильная дорога в объезд «Артека» будет готова до 1 июня 2026 года. Общая протяженность улицы 1,939 км. Контракт был заключен в июле 2024 года. В рамках реализации проекта построят мост длиной 72,77 метров, шесть водопропускных труб, четыре верховых и три низовых стены.