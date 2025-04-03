В правительстве Крыма рассказали о строительстве обхода Алушты.

Мы писали, автомобильная дорога в объезд «Артека» будет готова до 1 июня 2026 года. Общая протяженность улицы 1,939 км. Контракт был заключен в июле 2024 года. В рамках реализации проекта построят мост длиной 72,77 метров, шесть водопропускных труб, четыре верховых и три низовых стены.