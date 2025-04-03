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Рыбаки вышли на пробный лов корюшки на Ладожское озеро

Разрешение на вылов получили 35 организаций и индивидуальных предпринимателей.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 3 апреля, рыбаки вышли на пробный лов корюшки на Ладожское озеро в Ленинградской области. В этом году соответствующее разрешение получили 35 организаций и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации 47-го региона.

— Квота на добычу составляет 1225 тонн. Ожидается, что ход рыбы начнется 7—10 апреля, пик — 27—30 апреля, — говорится в сообщении.

Напомним, легальные точки продаж корюшки в Северной столице должны были открыться с 1 апреля, однако лотки появились не во всех районах. Власти обещали до 70 подобных локаций, которые будут работать в формате ярмарок. Судя по всему, это вопрос времени.

Ранее корреспондент «Комсомольской правды в Петербурге» узнала, по какой цене продавали любимую рыбку. Так, у «Проспекта Просвещения» ее не оказалось, но пройдя пару кругов, ее удалось найти в овощном павильоне за 900 рублей. К слову, уже в конце марта ее торговали вовсе за 2000 рублей.