Рыбаки вышли на пробный лов корюшки на Ладожское озеро

Ранее корреспондент «Комсомольской правды в Петербурге» узнала, по какой цене продавали любимую рыбку. Так, у «Проспекта Просвещения» ее не оказалось, но пройдя пару кругов, ее удалось найти в овощном павильоне за 900 рублей. К слову, уже в конце марта ее торговали вовсе за 2000 рублей.