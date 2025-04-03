Севастополь: порядок приёма заявлений в 1 класс

Сейчас уже идет досрочный этап ЕГЭ — его сдает один человек, так как не сможет присутствовать на основном этапе. Основной этап пройдет примерно в те же даты, что и в прошлом году. Также сохранится возможность пересдать один предмет. После основного этапа будут резервные дни», — заключил Максим Кривонос.