Стали известны главные нововведения в проведении «Тотального диктанта — 2025» в РТ

«В этом году детям от 1-го до 7-го класса будет предложен новый пробный формат — тест из 20 вопросов, основанный на тексте писательницы Марины Москвиной. Также введен новый формат теста TruD, где ответы на вопросы складываются в высказывание известной личности. Эти изменения направлены на расширение аудитории и повышение интереса к грамотности среди молодежи и детей», — пояснил региональный координатор Международной просветительской акции по русскому языку «Тотальный диктант» в РТ Сергей Чуманов.