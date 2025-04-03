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Минтруда: белорусы с простудой и другими болезнями не выйдут на субботник

Минтруда назвало белорусов, которых не допустят на республиканский субботник 12 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве труда и социальной защиты сказали, кого из белорусов не допустят к участию в республиканском субботнике из-за требований.

«Комсомолка» ранее писала, что Совмин объявил республиканский субботник на 12 апреля.

Однако к участию в субботнике будут допущены не все работники. Например, выполнять работы не позволят при ухудшении самочувствия из-за простудных заболеваний или болезни.

Не пустят на субботник лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Не смогут участвовать в субботнике и работники без соответствующей подготовки к выполнению работ, которые относятся к работам повышенной опасности.

А не будут допускать к выполнению работ людей, которые не обеспечены средствами индивидуальной защиты.

До этого Минтруда сказало, что делать белорусам на республиканском субботнике 12 апреля.

Тем временем белорусы будут отдыхать три дня подряд в апреле 2025 в большие выходные.

А Белгидромет предупредил белорусов о тепле +21, за которым последует резкое похолодание: «Холод придет с севера Европы».