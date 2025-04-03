Минтруда: белорусы с простудой и другими болезнями не выйдут на субботник

В Министерстве труда и социальной защиты сказали, кого из белорусов не допустят к участию в республиканском субботнике из-за требований.
«Комсомолка» ранее писала, что Совмин объявил республиканский субботник на 12 апреля.
Однако к участию в субботнике будут допущены не все работники. Например, выполнять работы не позволят при ухудшении самочувствия из-за простудных заболеваний или болезни.
Не пустят на субботник лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Не смогут участвовать в субботнике и работники без соответствующей подготовки к выполнению работ, которые относятся к работам повышенной опасности.
А не будут допускать к выполнению работ людей, которые не обеспечены средствами индивидуальной защиты.
До этого Минтруда сказало, что делать белорусам на республиканском субботнике 12 апреля.
Тем временем белорусы будут отдыхать три дня подряд в апреле 2025 в большие выходные.
А Белгидромет предупредил белорусов о тепле +21, за которым последует резкое похолодание: «Холод придет с севера Европы».