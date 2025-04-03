В сети вышел фильм Пон Чжун Хо «Микки 17» с Робертом Паттинсоном

Ничего бы, впрочем, не состоялось без сильного выступления в центре картины. Про Роберта Паттинсона Пон подумал первым делом (и последним, тот сразу согласился). ~И добился от него одного из сильнейших перформансов в карьере.~ 17-го Микки звезда «Сумерек» и «Бэтмена» изображает добродушным дурачком (по словам актера, он вдохновлялся Джимом Керри в «Тупом и еще тупее»), что как бы должно усложнять отношение зрителя к персонажу: формально он сам виноват, раз уж подписал договор не читая, да? А вот Микки-18, который в результате некоторой накладки становится современником 17-го, Паттинсон выписывает совсем другим человеком — злым и агрессивным. Это лишний раз подчеркивает, что все они разные, по-своему уникальные люди, самостоятельные личности, — пускай и слеплены из одного бэкапного теста (тут, предположительно, останутся довольны уже фанаты хитового триллера «Разделение»).