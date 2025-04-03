Выявлены расщепляющие молекулы трех десятков лекарств бактерии микрофлоры

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Исследователи из США обнаружили, что в микрофлоре человека присутствуют множество бактерий, способных расщеплять молекулы трех десятков лекарств, воздействующих на самые распространенные типы клеточных рецепторов. Вариации в численности этих микробов могут оказывать существенное влияние на силу действия данных препаратов на организм пациента, сообщила пресс-служба Питтсбургского университета.
«Понимание того, как микрофлора взаимодействует с лекарствами, воздействующими на GPСR -рецепторы, критически важно для развития персонализированной медицины. Также собранные нами сведения открывают дорогу для оптимизации терапий и создания новых препаратов, одинаково эффективно и безопасно воздействующих на всех больных», — пояснил доцент Питтсбургского университета (США) У Цихао, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Исследователи пришли к такому выводу при изучении взаимодействий между тремя десятками наиболее распространенных видов бактерий микрофлоры, обитающих в кишечнике человека, и 127 лекарствами, воздействующими на так называемые GPСR-рецепторы. Они представляют собой белковые цепочки, которые клетки встраивают в свою мембрану и используют для чтения большого числа сигнальных молекул.
Как отмечают исследователи, примерно треть существующих лекарств воздействует на данный класс белков, причем эффективность их воздействия на организм зависит не только от характера их взаимодействий с GPСR-рецепторами, но и массы других факторов, влияющих на вероятность попадания молекул этих препаратов в организм. У Цихао и его коллеги заинтересовались тем, как на силу действия данных препаратов влияют особенности микрофлоры пациента.
Для получения подобных сведений ученые подготовили три тысячи комбинаций из трех десятков ключевых разновидностей бактерий микрофлоры и проследили за взаимодействиями этих сообществ микробов с лекарствами. Эти опыты указали на то, что микробы поглощали и расщепляли молекулы трех десятков препаратов, воздействующих на GPСR-рецепторы, и при этом они особенно активно уничтожали молекулы двенадцати из них.
В их число, в частности, входит препарат илоперидон, применяемый для лечения биполярного расстройства и шизофрении. Его молекулы активно разлагаются бактериями вида Morganella morganii, в результате чего большая численность этих микробов в микрофлоре будет снижать силу действия илоперидона на пациентов. Дальнейшее раскрытие и изучение подобных связей между микрофлорой и препаратами поможет повысить эффективность терапии и сделать ее более предсказуемой, подытожили У Цихао и его коллеги.
О микрофлоре.
Организм млекопитающих содержит в себе примерно в десять раз меньше клеток, чем в нем присутствует бактерий, грибков и прочих представителей микрофлоры. Долгое время исследователи считали, что ее состав влияет в основном только на метаболизм, однако наблюдения последних лет указали на то, что особенности в составе микрофлоры влияют на вероятность развития рака, других болезней, а также на поведение людей и животных.