Колесо обозрения в Центральном парке Калининграда хотят заменить на новое

«Договор на размещение у нас с владельцем колеса обозрения многолетний. В том случае, если он когда-то не пройдёт техническое освидетельствование, это не значит, что мы должны тут же убрать его. Но он просто не сможет работать. То есть в интересах собственника, чтобы аттракцион всегда был в порядке», — добавил Смищук.