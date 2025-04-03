В Братске обнаружили партии зараженных экзотических фруктов

Серьезные нарушения выявили при проверке торговых точек Братска. Лабораторные исследования подтвердили наличие карантинных вредителей — трех видов щитовок — в партиях свежих апельсинов и киви. Об этом КП-Иркутск сообщили в Россельхознадзоре Иркутской области.