В Братске обнаружили партии зараженных экзотических фруктов

Серьезные нарушения выявили при проверке торговых точек Братска. Лабораторные исследования подтвердили наличие карантинных вредителей — трех видов щитовок — в партиях свежих апельсинов и киви. Об этом КП-Иркутск сообщили в Россельхознадзоре Иркутской области.
Хотя обнаруженные организмы не представляют прямой угрозы для здоровья людей (достаточно тщательно мыть фрукты перед употреблением), они чрезвычайно опасны для местной флоры.
— 3 апреля двум индивидуальным предпринимателям, допустившим нарушения, были выданы предостережения с требованием устранить выявленные недостатки и предотвратить дальнейшее распространение вредных организмов, — поделились специалисты.
Россельхознадзор напоминает: соблюдение карантинных норм — залог безопасности как потребителей, так и окружающей среды.