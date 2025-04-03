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В Братске обнаружили партии зараженных экзотических фруктов

Апельсины и киви были заражены щитовидкой.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Серьезные нарушения выявили при проверке торговых точек Братска. Лабораторные исследования подтвердили наличие карантинных вредителей — трех видов щитовок — в партиях свежих апельсинов и киви. Об этом КП-Иркутск сообщили в Россельхознадзоре Иркутской области.

Хотя обнаруженные организмы не представляют прямой угрозы для здоровья людей (достаточно тщательно мыть фрукты перед употреблением), они чрезвычайно опасны для местной флоры.

— 3 апреля двум индивидуальным предпринимателям, допустившим нарушения, были выданы предостережения с требованием устранить выявленные недостатки и предотвратить дальнейшее распространение вредных организмов, — поделились специалисты.

Россельхознадзор напоминает: соблюдение карантинных норм — залог безопасности как потребителей, так и окружающей среды.