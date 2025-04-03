В 2025 году акцию «Бессмертный полк» в Таганроге проведут в онлайн-формате. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава города Светлана Камбулова. — В связи с действующими ограничениями на массовые мероприятия на открытом воздухе акция вновь пройдет в онлайн-формате, — написала Светлана Камбулова после заседания оргкомитета по подготовке к празднованию годовщины Великой Победы. Память участников Великой Отечественной войны в рамках «Бессмертного полка» можно будет почтить другими способами. Более подробную информацию должны опубликовать на сайте городской администрации. По словам Светланы Камбуловой, основные праздничные мероприятия в Таганроге начнутся 7 мая. Планируются выставки, концерты и просветительские программы. Особое внимание при этом будет уделяться охране общественного порядка. Напомним, в донской столице шествие «Бессмертного полка» может пройти в традиционном формате. Парады Победы проведут в Ростове-на-Дону и Новочеркасске.