Различие алфавитов мешает билингвам быстро переключаться с языка на язык

Для получения подобных сведений Паршина и ее коллеги проследили за тем, как двигались глаза добровольцев при чтении текста, как долго они фиксировали свой взгляд на отдельных словах, возвращались назад или пропускали часть выражений при чтении. Как правило, чем дольше человек смотрит на слово или делает возвраты, тем больше сложностей в его восприятии он испытывает. Эти замеры показали, что постепенное добавление английских слов в текст не облегчило переключение между языками, в результате чего добровольцы «цеплялись» глазами за текст при чтении каждого последующего слова на другом языке.