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Под Добрушем белорусская таможня задержала грузовик из РФ со спрятанной ртутью

Грузовик со спрятанной ртутью не пропустили в Беларусь из России.

Источник: Комсомольская правда

В Добрушском районе таможенники задержали грузовик с незаконным грузом, сообщили в Государственном таможенном комитете.

Так, на трассе М-10 был остановлен грузовик, следовавший из России в Беларусь. Водитель предоставил сопроводительные документы на оборудование, но в прицепе обнаружили и нелегальный груз.

Так, в грузовом отсеке среди оборудования была найдена картонная коробка с 35 килограммами различных химических веществ.

В Беларусь намеревались ввезти 4,5 кг ядовитых химикатов. Фото: ГТК.

По результатам экспертизы было установлено, что среди химикатов есть также 4,5 килограмма водорастворимых солей ртути.

За незаконное перемещение через государственную границу ядовитых веществ возбуждено уголовное дело (ст.333−1 Уголовного кодекса Беларуси). Идет следствие.

Тем временем в Минске четыре автомобиля попали в массовое ДТП на МКАД.

А в ГАИ сказали, что наказание за вождение без прав может смягчиться в Беларуси, но не для всех.