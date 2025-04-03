Под Добрушем белорусская таможня задержала грузовик из РФ со спрятанной ртутью

В Добрушском районе таможенники задержали грузовик с незаконным грузом, сообщили в Государственном таможенном комитете.
Так, на трассе М-10 был остановлен грузовик, следовавший из России в Беларусь. Водитель предоставил сопроводительные документы на оборудование, но в прицепе обнаружили и нелегальный груз.
Так, в грузовом отсеке среди оборудования была найдена картонная коробка с 35 килограммами различных химических веществ.
В Беларусь намеревались ввезти 4,5 кг ядовитых химикатов. Фото: ГТК.
По результатам экспертизы было установлено, что среди химикатов есть также 4,5 килограмма водорастворимых солей ртути.
За незаконное перемещение через государственную границу ядовитых веществ возбуждено уголовное дело (ст.333−1 Уголовного кодекса Беларуси). Идет следствие.
Тем временем в Минске четыре автомобиля попали в массовое ДТП на МКАД.
А в ГАИ сказали, что наказание за вождение без прав может смягчиться в Беларуси, но не для всех.