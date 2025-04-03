В воронежской мегашколе пройдут пожарные учения

Пожарные учения пройдут в здании образовательного центра «Содружество» на улице Академика Конопатова в Воронеже в пятницу, 4 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Спасатели предупредили воронежцев, что будут использовать пожарную технику. Учения, включающие эвакуацию, пройдут в период с 13:00 до 15:00.
Горожан просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к проведению мероприятия.
«Такие тренировки нужны всем — и учащимся, и педагогам, и самим пожарным!», — подчеркнули в ведомстве.