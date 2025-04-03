Разработан экологичный способ очистки офисной макулатуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработали новую технологию очистки офисной макулатуры от тонера лазерных принтеров с помощью ферментов. Метод исключит из производственного процесса экологическое загрязнение, а также затраты на устранение последствий применения химикатов на предприятии, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Современные лазерные принтеры печатают тонером совершенно другого состава, куда входит полимерная оболочка, парафиновое ядро, а также поверхностные добавки, которые не позволяют так просто очистить бумагу. Из-за этого стандартная технология очищения предполагает использование химикатов. Однако предприятия заинтересованы в новой технологии удаления тонера, так как химикаты сильно вредят окружающей среде. Поэтому перед нами стояла задача найти эффективную экологичную замену», — привели в пресс-службе слова одного из авторов разработки, преподавателя кафедры технологии целлюлозы и композиционных материалов СПбГУПТД Марии Мидуковой.
Уточняется, что стандартная технология удаления тонера с поверхности бумаги включает в себя этап флотации, во время которого химикаты вымываются вместе с частью тонера. Чтобы удалить тонер полностью, нужно использовать слишком большой объем химикатов, что для предприятия экономически невыгодно и экологически небезопасно, так как химикаты необходимо утилизировать и не допустить их попадания в сточные воды.
Ученые предлагают заменить химикаты на ферменты — вещества природного белкового происхождения, в частности, на альфа-амилазу и целлюлазу, которые сыграют роль катализаторов в процессе гидролиза для избавления целлюлозы от тонера. Утилизировать ферменты гораздо проще и безопаснее. Кроме того, данные вещества не только являются экологически безопасными, но и улучшают оптические показатели конечного продукта.
«Визуально бумагу мы оцениваем по ряду оптических показателей, куда входит, например, белизна, яркость, непрозрачность, флуоресценция. Ферменты улучшают показатели бумаги из вторичного сырья, на 3−5% поднимая ее белизну», — отметила Мидукова.