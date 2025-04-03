Разработан экологичный способ очистки офисной макулатуры

Уточняется, что стандартная технология удаления тонера с поверхности бумаги включает в себя этап флотации, во время которого химикаты вымываются вместе с частью тонера. Чтобы удалить тонер полностью, нужно использовать слишком большой объем химикатов, что для предприятия экономически невыгодно и экологически небезопасно, так как химикаты необходимо утилизировать и не допустить их попадания в сточные воды.