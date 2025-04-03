В Крыму увеличилось количество городов с благоприятной средой

В Крыму стало больше городов с комфортной городской средой. Если в 2023 году их было 10, то по итогам 2024-го их количество достигло 13 из 16.
В 2024 году в республике также наблюдалось повышение среднего значения индекса качества городской среды. Этот показатель достиг 221 балла, что на 27 баллов больше, чем в предыдущем году. Этот показатель отражает качество городской среды и включает в себя оценку различных аспектов: благоустройства, инфраструктуры, экологии, управления и многих других.
«Улучшение качества городской среды стало результатом выполнения комплекса мероприятий — от реализации проектов по благоустройству до модернизации коммунальной инфраструктуры. При этом проблем у нас еще очень много, фронт работ большой», — отметил Аксенов.