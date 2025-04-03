В Крыму увеличилось количество городов с благоприятной средой

В 2024 году в республике также наблюдалось повышение среднего значения индекса качества городской среды. Этот показатель достиг 221 балла, что на 27 баллов больше, чем в предыдущем году. Этот показатель отражает качество городской среды и включает в себя оценку различных аспектов: благоустройства, инфраструктуры, экологии, управления и многих других.