В РФ облегчили производство гидрофобных аэрогелей для аккумуляторов

Как рассказала член авторского коллектива, научный сотрудник ИОНХ РАН Варвара Веселова, при обычном производстве аэрогеля на его поверхности неизбежно остаются гидроксильные группы (-ОН). Эти группы реагируют с влагой воздуха, что приводит к постепенному ухудшению свойств материала. Чтобы аэрогель сохранял полезные свойства как можно дольше, его нужно сделать гидрофобным, то есть изменить поверхность наночастиц так, чтобы они не взаимодействовали с водой.