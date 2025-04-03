В Таганроге вандал осквернил памятник героям-подпольщикам, мужчину задержали

Напомним, речь идет о памятнике в честь героев антифашистского подполья. Монумент находится в переулке Спартаковском. Ранее глава Таганрога Светлана Камбулова рассказала, что вандал испортил облик только что обновленного памятника. После инцидента все вновь привели в порядок.