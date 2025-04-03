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В Таганроге вандал осквернил памятник героям-подпольщикам, мужчину задержали

Жителя Таганрога заподозрили в осквернении памятника, уже проводится проверка.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге после осквернения памятника «Клятва юности» задержали 27-летнего местного жителя. Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным полиции, таганрожец разрисовал памятник и сбежал, но его довольно быстро нашли. Пока что мужчина считается подозреваемым, сейчас проводится проверка.

Известно также, что в отношении задержанного был составлен административный протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» (ст. 19.3 КоАП РФ).

Напомним, речь идет о памятнике в честь героев антифашистского подполья. Монумент находится в переулке Спартаковском. Ранее глава Таганрога Светлана Камбулова рассказала, что вандал испортил облик только что обновленного памятника. После инцидента все вновь привели в порядок.