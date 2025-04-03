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Иван Кротт опроверг слухи о назначении ректором ОмГУ

Проректор ОмГПУ иронично высказался о своем новом назначении.

Источник: Комсомольская правда

Первый проректор Омского государственного педагогического университета (ОмГПУ) Иван Кротт опроверг появившиеся накануне слухи о его возможном назначении ректором Омского государственного университета. Информация о назначении Кротта появилась 2 апреля и связывалась с предполагаемым уходом нынешнего ректора ОмГУ Сергея Замятина в один из вузов Поволжья.

В комментарии «Омск-Информу» Иван Кротт иронично заявил, что у него масса других дел. «Я в деревне снег еще не убрал. Кто-то себе сам придумал, сам же прокомментировал, сам же себя назвал знающим. Вот я про это ничего не знаю», — заявил Иван Кротт.

Таким образом, прямо Кротт не подтвердил слухи о своем назначении.