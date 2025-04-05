По горизонтали: 1. СолярисАндрей Тарковский в 1972 году экранизировал роман Станислава Лема «Солярис», создав научно-фантастическую драму об этических проблемах человечества. Лем, однако, остался фильмом недоволен. Несмотря на это, «Солярис» оказал влияние на другие известные картины, такие как «Начало» и «Интерстеллар». Кроме того, фильм Ларса фон Триера «Меланхолия» содержит визуальную отсылку к «Солярису» — картину Питера Брейгеля Старшего «Охотники на снегу». 2. Зеркало«Зеркало» — автобиографическая кинодрама Андрея Тарковского. Фильм представляет собой поток воспоминаний и снов умирающего поэта Алексея, который появляется в кадре лишь в детстве и юности, а в зрелом возрасте присутствует только голосом. Повествование, лишенное сюжета, смешивает личные воспоминания с архивными кадрами исторических событий и стихами Арсения Тарковского. «Зеркало» отражает субъективное восприятие Алексея, поэтому одни персонажи могут замещаться другими, а мать и жена сливаются в единый образ. 3. Антихрист«Антихрист» — драматический фильм ужасов Ларса фон Триера, снятый по его собственному сценарию. Фильм посвящен Андрею Тарковскому и, по словам Триера, исследует идею о создании мира Дьяволом, а не Богом. Сам режиссер считает «Антихриста» своей лучшей работой. 4. Рублев«Андрей Рублев» Андрея Тарковского, изначально носивший название «Страсти по Андрею», — историческая философская драма, снятая на «Мосфильме». Несмотря на жесткую критику и цензуру в СССР за «антиисторичность», «антипатриотичность» и натурализм, фильм получил признание как одна из вершин творчества Тарковского и вошел в золотой фонд мирового кинематографа. По вертикали: 1. СингхИндийско-американский режиссер Тарсем Сингх, чье детство прошло в Иране, признается во влиянии Тарковского на свое творчество. Еще до работы в кино он процитировал «Жертвоприношение» в клипе R.E.M. «Losing My Religion». Позже, при создании фильма «Белоснежка: Месть гномов» («Mirror Mirror»), он вдохновился березовой рощей из «Иванова детства» для заснеженных сцен. 2. Запрет10 июля 1984 года на пресс-конференции в Милане Андрей Тарковский объявил о своем решении не возвращаться в Советский Союз. В ответ на это, его фильмы были изъяты из проката, а имя запретили упоминать в прессе. Тем не менее власти не стали лишать его гражданства. Лишь когда стало известно о тяжелой болезни Тарковского, советское правительство смягчило свою позицию: его сыну разрешили выезд к отцу, а фильмы снова появились в кинотеатрах. 3. ИмяДействие фильма «Сталкер» разворачивается в вымышленном мире, где у персонажей нет имен, а только прозвища. Главным героем выступает недавно освобожденный заключенный, которого называют Сталкером. 4. БахМузыкальным сопровождением фильма «Солярис» является переложение хоральной прелюдии Иоганна Себастьяна Баха фа-минор (BWV 639), которая также известна под названием «Слушая Баха (Земля)». 5. Сталкер«Сталкер» Тарковского оказал огромное влияние на кинематограф, определив творческий путь режиссера и вдохновив многих его коллег. Его визуальный стиль, с грязными пейзажами и унылой Зоной, был перенят советскими и российскими кинематографистами в таких фильмах, как «Третья планета», «Рой» и «Кин-дза-дза!». Влияние «Сталкера» ощущается и в европейском кино, например, в «Элементе преступления» Ларса фон Триера и «Авалоне» Мамору Осии. Атмосферой фильма вдохновился и музыкант Брайан Уильямс, создавший в 1995 году совместно с Робертом Ричем альбом «Сталкер». 6. ЗонаДостоверность апокалиптических пейзажей «Сталкера» во многом обусловлена реальным загрязнением местности — близлежащая целлюлозно-бумажная фабрика сбрасывала отходы в реку. От книги Стругацких в фильме остались лишь образы Зоны, интерпретированные Тарковским, и сталкера-проводника. Главная ловушка, «мясорубка», требующая жертвы, перекликается с «Пикником на обочине». Изначально в сценарии была и другая ловушка — «зеленый рассвет» с петлей времени, но она не вошла в финальную версию. Интересные факты о режиссере Андрее Тарковском и его фильмах: Эпизод с Бертоном, едущим по «городу будущего» в «Солярисе», снимали в Японии на сети скоростных автодорог Сюто. Тарковского привлекли многоуровневые эстакады Сюто, построенной к Олимпиаде 1964 года, так как они соответствовали традиционным представлениям о будущем в фантастической литературе XX века.«Иваново детство», посмотренный 16,7 млн зрителей в СССР, стал коммерческим успехом для Тарковского. Наряду с «Летят журавли», «Судьба человека» и «Баллада о солдате», этот фильм изменил советский военный кинематограф, сделав акцент на личных трагедиях и ужасах войны. Влияние «Иванова детства» прослеживается в фильмах «Мертвец», «Выживший» и сериале «Настоящий детектив».5 января 1987 года Андрея Тарковского похоронили на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем после отпевания и панихиды. Из-за стесненных финансовых обстоятельств его первоначально похоронили в могиле есаула Владимира Григорьева. Лишь 29 декабря 1987 года, когда были найдены средства, прах перенесли в отдельную могилу, за которую Лариса Тарковская заплатила на 200 лет вперед. В 1994 году на могиле был установлен памятник с надписью «Человеку, который увидел ангела» и семью ступенями, по числу фильмов режиссера, у основания креста. Читайте также: К 90-летию Тарковского: 8 бессмертных шедевров режиссера Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.