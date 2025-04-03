«Тотальный диктант» проведут в Краснодаре в 11-й раз

«Тотальный диктант» проведут в Краснодаре 5 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Жители города выполнят работу на четырех площадках. Акцию «Тотальный диктант» проведут:
— в редакции газеты «Краснодарские известия» на улице Северной, 279;
— в медиацентре «Дом журналистики» на улице Красноармейской, 60;
— в офисе компании «АЯКС» на улице Рашпилевской, 179/1;
— в образовательном центре «Маяк» на улице Красных Партизан, 178/1.
Чтецами в Краснодаре будут доктор филологических наук, профессор КубГУ Юрий Лучинский, замдиректора департамента информационной политики мэрии Краснодара Наталья Лукашевич, заслуженный журналист Кубани Татьяна Куропаткина и другие. Участникам озвучат текст писательницы Марины Москвиной.
Начало диктанта — в 14:00. Работу можно выполнить и в онлайн-формате на сайте.
В 2024 году «Тотальный диктант» написали 450 жителей Краснодара.