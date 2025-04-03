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«Тотальный диктант» проведут в Краснодаре в 11-й раз

Жители Краснодара напишут «Тотальный диктант» 5 апреля.

Источник: Комсомольская правда

«Тотальный диктант» проведут в Краснодаре 5 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Жители города выполнят работу на четырех площадках. Акцию «Тотальный диктант» проведут:

— в редакции газеты «Краснодарские известия» на улице Северной, 279;

— в медиацентре «Дом журналистики» на улице Красноармейской, 60;

— в офисе компании «АЯКС» на улице Рашпилевской, 179/1;

— в образовательном центре «Маяк» на улице Красных Партизан, 178/1.

Чтецами в Краснодаре будут доктор филологических наук, профессор КубГУ Юрий Лучинский, замдиректора департамента информационной политики мэрии Краснодара Наталья Лукашевич, заслуженный журналист Кубани Татьяна Куропаткина и другие. Участникам озвучат текст писательницы Марины Москвиной.

Начало диктанта — в 14:00. Работу можно выполнить и в онлайн-формате на сайте.

В 2024 году «Тотальный диктант» написали 450 жителей Краснодара.