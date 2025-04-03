Игорь Кобзев проверил ход строительства поликлиники № 15 в Иркутске

Напомним: строительство нового здания поликлиники в предместье Рабочее началось весной 2024 года. Средства выделяются в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и областной госпрограммы «Развитие здравоохранения». Всего — более 2 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. Здесь будут работать как взрослая, так и детская поликлиники, проектом предусмотрена нагрузка 499 посещений в смену. Кроме пяти надземных, будет шестой подземный этаж. В настоящий момент работы ведутся согласно графику.