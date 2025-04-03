Игорь Кобзев проверил ход строительства поликлиники № 15 в Иркутске

Новое здание для поликлиники № 15 строится в Иркутске. На площадке побывал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Как сообщают подрядчики, общестроительные работы на объекте практически завершены: каркас 5-этажного здания возведен, сейчас ведутся отделочные работы, прокладываются инженерные сети. По плану, новая поликлиника должна быть готова до конца текущего года, потом начнется процесс оснащения оборудованием и лицензирования.
Напомним: строительство нового здания поликлиники в предместье Рабочее началось весной 2024 года. Средства выделяются в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и областной госпрограммы «Развитие здравоохранения». Всего — более 2 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. Здесь будут работать как взрослая, так и детская поликлиники, проектом предусмотрена нагрузка 499 посещений в смену. Кроме пяти надземных, будет шестой подземный этаж. В настоящий момент работы ведутся согласно графику.
Во время визита глава региона особо остановился на важности комплектования штата будущей поликлиники всеми необходимыми специалистами и персоналом. Как пояснила и.о. главного врача Елена Панасенко, работа в этом направлении уже ведется.