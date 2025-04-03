Около 170 млн рублей выделили в Ростовской области на закупку контейнеров ТКО

По словам главы региона, на сегодняшний день 31 муниципалитет уже подал заявку на закупку более 12 тысяч контейнеров. На эти цели из областного бюджета области выделили 169 млн рублей для 23 городов и районов. На очереди еще восемь муниципалитетов.