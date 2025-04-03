Около 170 млн рублей выделили в Ростовской области на закупку контейнеров ТКО

В Ростовской области продолжат улучшать состояние контейнерных площадок. Все места сбора мусора должны поддерживать в чистоте и регулярно дезинфицировать, подчеркнул врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Это важная часть инфраструктуры чистоты, поэтому особое значение имеет выбор подрядчика. Будем осуществлять строгий контроль, — пообещал Юрий Слюсарь.
По словам главы региона, на сегодняшний день 31 муниципалитет уже подал заявку на закупку более 12 тысяч контейнеров. На эти цели из областного бюджета области выделили 169 млн рублей для 23 городов и районов. На очереди еще восемь муниципалитетов.
Донской глава отметил, что в регионе также активно развивается производство современных мусорных контейнеров.
— В больших объемах производство освоено на заводе «Ай-Пласт», с работой которого я ознакомился лично. Будем развивать сотрудничество с такими партнерами, их продукция поможет существенно улучшить систему утилизации в области, — добавил Юрий Слюсарь.
Параллельно в городах и районах Дона сейчас ведется борьба с незаконными свалками и «серыми возчиками». Например, в марте по итогам трех рейдов в 11 муниципалитетах выявили 85 нарушений. В итоге были составлены административные протоколы.