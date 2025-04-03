Восстановление авандюны на Балтийской косе идет по плану

Специалисты «Балтберегозащиты» с 2022 года восстанавливают авандюну после серии сильных штормов. Сначала инженеры установили искусственное непроницаемое ядро из гео-бэгов, которые потом сверху засыпали песком. Сейчас они занимались мониторинговыми работами с целью уточнения глубин перед фортом Западный для дальнейшей проектной разработки временной защиты сооружения от штормов.