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Восстановление авандюны на Балтийской косе идет по плану

Балтийцы высказали опасения в соцсетях о якобы начавшемся там строительстве.

Источник: Администрация Балтийского городского округа

В Балтийске обсудили ход восстановления авандюны на Балтийской косе.

Врио главы администрации Балтийского округа Ольга Матасова накануне встретилась с владельцем исторического объекта Форт «Западный», чтобы разъяснить опасения балтийцев в социальных сетях, о якобы начавшемся строительстве там туристических объектов и разрушении дюны.

Игорь Колганов подтвердил руководителю администрации, что в ходе аварийно-восстановительных работ по укреплению авандюны был закрыт выезд для автомобилей и квадроциклов на пляж. Сотрудники засыпали незаконную дорогу, а бдительные балтийцы ошибочно восприняли процесс, как преднамеренное разрушение берегозащитного укрепления.

Специалисты «Балтберегозащиты» с 2022 года восстанавливают авандюну после серии сильных штормов. Сначала инженеры установили искусственное непроницаемое ядро из гео-бэгов, которые потом сверху засыпали песком. Сейчас они занимались мониторинговыми работами с целью уточнения глубин перед фортом Западный для дальнейшей проектной разработки временной защиты сооружения от штормов.

«Специалисты проводят ремонт двух повреждённых участков искусственной авандюны, непосредственно примыкающих к форту для защиты ядра авандюны от острых камней, кусков кирпичей и обломков бетона, которыми во время шторма повреждаются нижние ряды конструкций. Разравнивания территории земельного участка и строительства туристических объектов проектом по ремонту не предусмотрено. На данный момент неблагоприятных последствий для целостности конструкций искусственной авандюны нет», — сообщили в пресс-службе «Балтберегозащиты».