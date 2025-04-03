На Параде Победы в Перми краевое МЧС впервые представит колонна из 80 сотрудниц

В Перми проходят подготовку к Параду Победы 80 сотрудниц МЧС Прикамья. Представительницы чрезвычайного ведомства региона 9 мая впервые пройдут торжественным маршем по Октябрьской площади города.
В краевом МЧС рассказали, что 80 сотрудниц ведомства уже с января оттачивают строевой шаг. Они наравне с мужчинами примут участие в Параде Победы.
«Женскому парадному расчету Главного управления МЧС России по Пермскому краю выпала высокая честь стать участниками торжественного прохождения войск Пермского гарнизона и техники, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», — отметили в ведомстве.
На Параде Победы в Перми также впервые примет участие дошедший до Берлина танк Т-34. Легендарную боевую машину несколько лет назад восстановили в Чайковском.