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На Параде Победы в Перми краевое МЧС впервые представит колонна из 80 сотрудниц

В торжественном марше 9 мая пройдет женский парадный расчет МЧС Прикамья.

Источник: ГУ МЧС по Пермскому краю

В Перми проходят подготовку к Параду Победы 80 сотрудниц МЧС Прикамья. Представительницы чрезвычайного ведомства региона 9 мая впервые пройдут торжественным маршем по Октябрьской площади города.

В краевом МЧС рассказали, что 80 сотрудниц ведомства уже с января оттачивают строевой шаг. Они наравне с мужчинами примут участие в Параде Победы.

«Женскому парадному расчету Главного управления МЧС России по Пермскому краю выпала высокая честь стать участниками торжественного прохождения войск Пермского гарнизона и техники, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», — отметили в ведомстве.

На Параде Победы в Перми также впервые примет участие дошедший до Берлина танк Т-34. Легендарную боевую машину несколько лет назад восстановили в Чайковском.