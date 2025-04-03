В Омске ледоход можно наблюдать онлайн сразу с нескольких камер

Омичи смогут наблюдать ледоход не только в реальности, но и благодаря множеству онлайн-камер, которые работают вдоль поймы Иртыша и Оми.
Так движение реки уже можно наблюдать с камеры у Речного вокзала. Уже сейчас заметно, что с реки на этом участке уже сошел лед, но до полноценного ледохода еще не дошло. Большая часть рек еще скована льдом.
Это также можно увидеть по камере, установленной по адресу Красный путь, дом 153. На некоторых участках реки будут проводиться специальные ледорезные работы.
Также в круглосуточном режиме будут вестись мониторинг на территориях, где высок риск подтоплений. Для наблюдения за движением льда можно воспользоваться несколькими онлайн-камерами в Омске.