Жителей Уфы приглашают выбрать названия улиц и сквера

Администрация Уфы проводит опрос среди горожан относительно предложенных наименований для новых улиц в Нагаево (Октябрьский район) и сквера в Советском районе. Голосование организовано на официальном портале городской администрации и продлится до 10 апреля. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте мэрии.
Жителям предлагается высказать свое мнение:
— о присвоении скверу имени Варвары Струговец (clck.ru/3KMecu);
— о названиях новых улиц в Нагаево.
Ранее власти сообщали о планах наименования более 100 новых улиц и переулков в столице Башкирии.
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