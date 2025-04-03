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Жителей Уфы приглашают выбрать названия улиц и сквера

В Уфе можно выбрать название сквера и улиц.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Уфы проводит опрос среди горожан относительно предложенных наименований для новых улиц в Нагаево (Октябрьский район) и сквера в Советском районе. Голосование организовано на официальном портале городской администрации и продлится до 10 апреля. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте мэрии.

Жителям предлагается высказать свое мнение:

— о присвоении скверу имени Варвары Струговец (clck.ru/3KMecu);

— о названиях новых улиц в Нагаево.

Ранее власти сообщали о планах наименования более 100 новых улиц и переулков в столице Башкирии.

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