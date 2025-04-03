«Славянский базар в Витебске» получит новую сцену, где выступит Стас Михайлов

Народный артист России Стас Михайлов выступит на новой концертной площадке «Славянского базара» одним из первых, пишет БелТА.
Так, впервые в 2025 году в мероприятиях XXXIV Международного фестиваля искусств задействуют Витебский центральный спортивный комплекс. На новой концертной площадке пройдут сборные и сольные концерты артистов.
При этом одним из самых первых новую концертную площадку «Базара» опробует народный артист России Стас Михайлов. Концерт Стаса Михайлова в Витебске запланирован на 9 июля.
А за день до него, 8 июля, в спорткомплексе фанаты смогут увидеть выступления звезд TikTok: Лизы Вертинской, Кобякова, Насти Кравченко, Артема Скороля, Леры Бернатович и других блогеров.
Еще на 11 июля на сцене ВЦСК пройдет концерт «Ритмы лета», хедлайнерами которого объявлены Ваня Дмитриенко и Олег Майами.
И в ночь с 12 на 13 июля на стадионе пройдет дискотека-девичник.
Напомним, тридцать четвертый Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 10 по 13 июля.
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