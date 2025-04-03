Эксперт назвала лучшее время для покупки квартиры со скидкой

— Поэтому, как правило, в начале года, в первом квартале, самый низкий спрос, и поэтому цены для покупки самые интересные. Собственники вторичного жилья охотнее идут на торг, а застройщики в новостройках пока не торопятся поднимать цены, а, напротив, предлагают различные акции и скидки, — сказала Зайцева.