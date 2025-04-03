Эксперт назвала лучшее время для покупки квартиры со скидкой

Начало года — идеальный период для выгодных сделок с недвижимость. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала эксперт по недвижимости Марина Зайцева. Секрет прост: в первом квартале традиционно наблюдается спад покупательской активности, что заставляет продавцов идти на уступки.
— Поэтому, как правило, в начале года, в первом квартале, самый низкий спрос, и поэтому цены для покупки самые интересные. Собственники вторичного жилья охотнее идут на торг, а застройщики в новостройках пока не торопятся поднимать цены, а, напротив, предлагают различные акции и скидки, — сказала Зайцева.
Обратная ситуация складывается в конце года — четвертый квартал становится пиком спроса и роста цен. Особую актуальность этим советам придает текущая экономическая ситуация. Высокая ключевая ставка ЦБ временно охладила рынок, создав идеальные условия для покупателей. Однако эксперты предупреждают — такая возможность продлится недолго.