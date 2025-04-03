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Мокрый снег и туман ожидаются в Башкирии

МЧС по Башкирии предупредило о тумане и мокром снеге.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии испортится погода. Об этом предупреждает МЧС по республике.

Как говорится в штормовом предупреждении, в регионе в предрассветные и утренние часы четвертого апреля прогнозируют густой туман, который ухудшит видимость до 500 метров и ниже.

В дневное время ожидается преимущественно облачная погода с периодическими прояснениями. В ночной период в отдельных районах возможны незначительные осадки, которые будут начинаться как дождь, а затем переходить в мокрый снег. Днём существенных выпадений осадков не предвидится.

Столбики термометров ночью опустятся до отметок от −2 до +3 градусов, тогда как днём воздух прогреется до +5…+10 градусов.

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