Сергей Безруков ответил на претензии по поводу рыбалки в Ростовской области

Актер Сергей Безруков прокомментировал историю с рыбалкой в Ростовской области, пояснив, что щуку поймал еще до начала нерестового запрета.
— Рыбалка происходила до наступления запрета, пост был выложен позже. Это была спортивная рыбалка, она происходила в одном из частных прудовых хозяйств, поэтому никаких нарушений закона не было, — объяснил Сергей Безруков.
Напомним, ранее Безруков поделился фотографиями, которые сделал во время отдыха на водоеме в Ростовской области. Снимки с рыбой многих удивили, так как в тот момент на некоторых участках воды рыбная ловля уже была запрещена.