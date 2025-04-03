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Сергей Безруков ответил на претензии по поводу рыбалки в Ростовской области

Актер Сергей Безруков прокомментировал улов, сделанный в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Актер Сергей Безруков прокомментировал историю с рыбалкой в Ростовской области, пояснив, что щуку поймал еще до начала нерестового запрета.

— Рыбалка происходила до наступления запрета, пост был выложен позже. Это была спортивная рыбалка, она происходила в одном из частных прудовых хозяйств, поэтому никаких нарушений закона не было, — объяснил Сергей Безруков.

Напомним, ранее Безруков поделился фотографиями, которые сделал во время отдыха на водоеме в Ростовской области. Снимки с рыбой многих удивили, так как в тот момент на некоторых участках воды рыбная ловля уже была запрещена.