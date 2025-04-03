Политолог Гращенков назвал бездумную национализацию угрозой для всего бизнеса

По мнению Генеральной прокуратуры, Скигины должны были получить предварительное согласие компетентного органа на установление контроля над предприятием. Вместе с тем, Скигины установили контроль над стратегическим обществом АО «ПНТ» в 2003-м году, когда получили в наследство акции от своего отца. Поскольку федеральный закон был издан спустя пять лет, после того как Скигины установили контроль над стратегическим обществом. Т.е. этот закон в 2003-м году еще не существовал. Юристы уверяют, что это соответствует логическому походу и о таком исключении в его применении прямо сказано в самом федеральном законе.