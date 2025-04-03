Минздрав высказался о борьбе с коронавирусом в Беларуси, а ВОЗ заявил о новой пандемии

В Министерстве здравоохранения высказались о борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, глава Минздрава Александр Ходжаев на съезде инфекционистов Беларуси напомнил, что врачи инфекционисты активно оказывали помощь пациентам с Covid-19 в период пандемии и после. Белорусские врачи для борьбы с коронавирусом выполняли общеклинические, консультативные и обучающие функции. Также Ходжаев предупредил, что в современно мире остаются реальными угрозы пандемий и вызовов.
— Нельзя забывать, что ваша служба является первой линией, способной ответить на возможные вызовы, которые реальны в современном мире, — сказал Ходжаев, обратившись к инфекционистам.
Тем временем гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус сказал, что новая пандемия опасной болезни может разразиться в мире уже «завтра», передает ТАСС.
Так, глава ВОЗ, страной-учредителем которой является также и Беларусь, призвал все государства активизировать работу над соглашением о предотвращении пандемий. Гебрейесус, обращаясь к послам государств- членов организации, заметил, что на фоне геополитических и экономических конфликтов «пандемия COVID-19 сейчас кажется далеким воспоминанием». Однако предупредил о вероятности новой эпидемии.
— Следующая пандемия не будет ждать, пока все успокоится. Она может произойти через 20 лет или больше, или она может произойти завтра. Мы должны быть готовы, — констатировал он.
И призвал довести работу над соглашением ВОЗ о пандемии «до финишной черты».
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Тем временем Белгидромет предупредил белорусов о тепле +21, за которым последует резкое похолодание: «Холод придет с севера Европы».