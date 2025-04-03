«Мама оставила дочку одну в ванной». Родившаяся в 2024 году девочка утонула в ванной с игрушками в Пинске

В Пинске в ванной утонула грудная девочка. Об этом сообщили в телеграм-канале «ОСВОД Беларуси».
Трагедия произошла в районном центре вечером в среду, 2 апреля. Предварительно установлено, что девочка 2024 года рождения утонула во время купания.
Сообщается, что малышка в ванной осталась одна, так как мама оставила девочку без присмотра в ванной комнате. Но фото, опубликованном ОСВОД, видно, что малышка купалась в ванной с игрушками.
Грудная малышка утонула в ванной, оставшись без присмотра. Фото: ОСВОД.
Для установления обстоятельства гибели грудного ребенка назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Между тем Минздрав высказался о борьбе с коронавирусом в Беларуси, а ВОЗ заявил о новой пандемии.
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