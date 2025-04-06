Ответы на кроссворд от 5 апреля 2025: интересные факты про Международный день супа

4. Щи

Считается, что щи как блюдо возникли не ранее IX века, когда на Руси начали выращивать капусту. О важности щей свидетельствует множество поговорок: «Щи да каша — пища наша», «Где щи, там и нас ищи», «Это тебе не лаптем щи хлебать» и другие. Существенное изменение в рецепт было внесено лишь однажды, когда в XIX веке, под влиянием французской кухни, из щей убрали мучную заправку.