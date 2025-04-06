Ответы на кроссворд от 5 апреля 2025: интересные факты про Международный день супа

По горизонтали:
1. Гуляш
Гуляш, изначально простая похлебка венгерских пастухов, готовившаяся в котелках на костре, получил международное признание благодаря 39-му венгерскому пехотному полку, переведенному в Вену в конце XIX века. Немецкое название полевой кухни этого полка — «гуляшная пушка» — стало ироничным прозвищем блюда.
2. Гаспачо
Гаспачо упоминается в романе «Дон Кихот», в русском переводе — «похлебка» и играет важную роль в фильме Педро Альмодовара «Женщины на грани нервного срыва». В 2019 году в Альмерии был приготовлен самый большой гаспачо в мире объемом 9800 литров, что зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.
3. Фо
Фо возник в начале XX века в северном Вьетнаме. На его появление повлияло французское колониальное правление, при котором вьетнамцы стали употреблять в пищу говядину, ранее считавшуюся только рабочей скотиной. Изначально фо продавали с лотков, а в 1920-х в Ханое открылся первый ресторан, специализирующийся на этом блюде.
4. Щи
Считается, что щи как блюдо возникли не ранее IX века, когда на Руси начали выращивать капусту. О важности щей свидетельствует множество поговорок: «Щи да каша — пища наша», «Где щи, там и нас ищи», «Это тебе не лаптем щи хлебать» и другие. Существенное изменение в рецепт было внесено лишь однажды, когда в XIX веке, под влиянием французской кухни, из щей убрали мучную заправку.
5. Минестроне
Минестроне берет начало в период расширения Римской республики, когда основу рациона составляли овощи (бобы, чечевица, лук, морковь, спаржа и др.). Впоследствии в Европе распространились цветная капуста и сельдерей. С появлением американских овощей (картофель, помидоры, кабачки, фасоль) они стали ключевыми ингредиентами минестроне. Французская кулинария также повлияла на рецепт, внедрив технику пассерования.
6. Фюме
Фюме (от французского «дым») — бульон, название которого связано с предварительным подпеканием ингредиентов. Говяжьи кости запекают с овощами, как для «красного бульона», для рыбного и птичьего достаточно запечь только овощи. Готовый фюме удобно замораживать порциями для быстрого приготовления супов и соусов, не теряя во вкусе и аромате.
7. Бульон
В русской кухне бульоны, которые раньше называли «наварами», подразделялись по основному ингредиенту: костные, мясо-костные, мясные, рыбные, грибные и овощные. Наиболее изысканными считались мясные бульоны из дичи (тетерева, рябчика) и говядины. Бульоны из баранины, свинины и птицы (утки, гуся) из-за специфического запаха требовали особого внимания к выбору пряностей. Для придания аппетитности их процеживали, осветляли и ароматизировали кореньями.
По вертикали:
1. Гамбо
Гамбо — блюдо, отражающее культурное смешение каджунской и креольской кухни Луизианы. В нем сочетаются африканские, французские и испанские кулинарные традиции. Листья сассафраса — вклад индейцев чокто. Считается, что гамбо появилось в Луизиане в начале XVIII века.
2. Солянка
Солянка, распространившись за пределы СССР, оставила свой след в кулинарии разных стран. В Белоруссии и Украине она стала частью национальной кухни. В ГДР ее называли «супом социализма», а в берлинских ресторанах подают как специалитет. Солянка также известна на Кубе, где ее подавали в ресторане «Москва». По воспоминаниям писателей, в условиях дефицита продуктов, она была «смачной», но у Зоэ Вальдес ассоциировалась с безысходностью.
3. Борщ
Изначально «борщом» называли похлебку из съедобных листьев борщевика. Позднее борщ готовили на свекольном квасе, разбавленном водой. В глиняный горшок добавляли свеклу, капусту, морковь и другие овощи, затем доводили до кипения в печи, солили и заправляли. Современное понимание борща как супа из свеклы с капустой было заимствовано из украинского языка в XIX веке.
4. Рамэн
Популярность рамэна в Японии резко возросла в 1970-х годах с развитием внутреннего туризма. Рамэн стал одним из самых известных блюд в стране, предлагая множество региональных вариаций: мисо-рамэн в Саппоро, рамэн на свином бульоне в Кумамото, рамэн на курином бульоне в Иватэ. Изначально продававшийся в уличных кафе «рамэн-я», сегодня рамэн можно найти повсюду: в кафе, ресторанах и даже торговых автоматах.
5. Позоле/посоле
Традиционный способ приготовления позоле заключается в следующем: зерна кукурузы отваривают в щелоке, чтобы удалить шелуху, затем варят до тех пор, пока они не лопнут. После этого добавляют мясо. Примечательно, что исторически для приготовления позоле использовалось мясо морских свинок.
Интересные факты о супе:
- В эпоху Венского конгресса Мари-Антуан Карем, известный как «повар королей и король поваров», ввел моду называть супы в честь знаменитостей и исторических событий. Эту традицию продолжил Огюст Эскофье. В русской кулинарной традиции известны сельдерейный суп-пюре «Петр Великий» и потаж Багратион с телятиной и макаронами.
- От древнеримских похлебок до спартанской «черной похлебки», супы были частью рациона разных культур. Гомер упоминает ячменную кашу, а финикийцы — рыбные похлебки. Супы ценили и известные личности: Нерон употреблял похлебку для поддержания голоса, а Аспасия, возлюбленная Перикла, готовила изысканные супы из курятины и баранины. Расцвет супов как блюда начался на Востоке за век до нашей эры.
- В XVIII веке граф Румфорд прославился идеей питательного и доступного супа для бедных. Его рецепт включал измельченные овощи и крупы (картофель, фасоль, рис и др.) с добавлением ароматных приправ и небольшого количества жира. Румфорд использовал «папинов котел» для вываривания костей и получения костного желе для обогащения супов. Эта идея привела к созданию «суповых кухонь» в Великобритании (с 1839 г.) и «суповых учреждений» в Вене (XIX век), обеспечивающих бедных горячим питанием.
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