Повод задуматься о здоровье. В России пройдет акция, посвященная ЗОЖ

6 апреля Пироговский университет проведет мероприятия в московских парках «Кузьминки», «Фили», «Ходынское поле», музее-заповеднике «Царицыно», Биомузее и Дарвиновском музее. Жители и гости столицы смогут бесплатно принять участие в мастер-классах и спортивно-оздоровительных активностях, посетить лекции на темы здорового образа жизни, медицинских и научных знаний. Цель таких мероприятий — познакомить абитуриентов и их родителей с вузом, будущими наставниками и студентами. Усилиями преподавателей, многие из которых являются ведущими специалистами в своих областях, Пироговский университет успешно готовит высококвалифицированных врачей и ученых. Повышение престижа врача, ликвидация кадрового дефицита в сфере охраны здоровья — приоритет национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».