Повод задуматься о здоровье. В России пройдет акция, посвященная ЗОЖ

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Это повод обратить внимание на себя, родных и близких, задуматься о важности заботы о здоровье, отказаться от вредных привычек и зависимостей, пройти профилактический медицинский осмотр или диспансеризацию.
Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» создает все необходимые условия для того, чтобы пройти профилактические мероприятия было легко и просто.
«В рамках нового национального проекта “Продолжительная и активная жизнь” реализуется федеральный проект “Здоровье для каждого”, который включает систему мер укрепления здоровья населения, в частности модернизацию медицинской профилактики и ее оказание на рабочем месте. Планируется широкое внедрение выездных медицинских осмотров на предприятиях с последующим диспансерным наблюдением сотрудников с выявленными факторами риска. С учетом данной задачи запланировано расширение сети и переоснащение центров здоровья», — отметила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина.
Информационную поддержку Дня здоровья и приуроченных к нему мероприятий обеспечивает АНО «Национальные приоритеты». Тематические баннеры будут размещены на цифровых носителях наружной рекламы в регионах. Кроме того, специалисты АНО «Национальные приоритеты» разработали цифровые поздравительные открытки, которыми можно будет поделиться c родными и близкими в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также стикеры для мессенджеров Telegram и Viber.
Будь здоров!
С 4 по 13 апреля по всей стране пройдут мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню здоровья. Их цель — вовлечение россиян всех возрастов в ведение здорового образа жизни.
Для взрослых людей всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» организуют терапевтические проверки здоровья. С 1 по 30 апреля они пройдут на государственных и коммерческих предприятиях, в вузах и организациях среднего профессионального образования, торговых центрах, общественных местах. Все желающие узнают о показателях своего организма, получат индивидуальные рекомендации по ведению здорового образа жизни.
Для школьников разных возрастов волонтеры-медики совместно с представителями региональных органов исполнительной власти проведут всероссийский урок здоровья «Будь здоров!». Приглашенные гости расскажут о ключевых принципах здорового образа жизни.
На центральных площадках городов пройдут массовые «Фестивали здоровья». Будут организованы пять площадок — станций здорового образа жизни: физическая активность, здоровое питание, психическое здоровье, отказ от вредных привычек, диспансеризация. Для участников фестивалей организуют выездные диспансеризации и консультации специалистов. Также на площадках фестиваля пройдут встречи с экспертами, панельные дискуссии и мастер-классы по приготовлению полезных блюд.
«Всероссийская акция “Будь здоров!” ежегодно становится ключевым инструментом формирования культуры здоровья населения, объединяя масштабные профилактические мероприятия с просветительским компонентом. Совместными усилиями государственных учреждений, медицинского сообщества и волонтеров-медиков мы создаем эффективную систему укрепления общественного здоровья, где каждый гражданин получает возможность не только проверить свое здоровье, но и приобрести практические навыки для его поддержания», — прокомментировала председатель ВОД «Волонтеры-медики» Анна Бабкина.
Фестиваль в Пироговском университете
В преддверии Дня здоровья Пироговский университет откроет двери для всех, кто хочет познакомиться с единственным национальным научно-исследовательским медицинским университетом страны. Мероприятие пройдет 5 апреля на территории главного кампуса Пироговского университета. Необходима регистрация. В 2024 году «Пирогов Фест» стал финалистом национальной премии «Наш вклад» и обладателем статуса «Партнер национальных проектов России».
6 апреля Пироговский университет проведет мероприятия в московских парках «Кузьминки», «Фили», «Ходынское поле», музее-заповеднике «Царицыно», Биомузее и Дарвиновском музее. Жители и гости столицы смогут бесплатно принять участие в мастер-классах и спортивно-оздоровительных активностях, посетить лекции на темы здорового образа жизни, медицинских и научных знаний. Цель таких мероприятий — познакомить абитуриентов и их родителей с вузом, будущими наставниками и студентами. Усилиями преподавателей, многие из которых являются ведущими специалистами в своих областях, Пироговский университет успешно готовит высококвалифицированных врачей и ученых. Повышение престижа врача, ликвидация кадрового дефицита в сфере охраны здоровья — приоритет национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Студенты нашего университета и в прошлом, и сегодня не только усердно постигают медицинскую науку, становятся победителями профильных олимпиад и выступают на конференциях, но и находят время для занятий музыкой и театром, достигают значимых результатов в спорте, активно участвуют в социально ориентированных проектах», — заявил ректор университета Сергей Лукьянов.