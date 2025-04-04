Собянин рассказал об уникальных изобретениях сотрудников городского хозяйства

В Метрологическом центре, по его словам, был сформирован стенд для поверки сразу нескольких устройств, которые позволяют передавать сведения с общедомовых счетчиков горячей воды и тепла. Раньше, как указал Собянин, поверка оборудования проводилась по очереди, на что уходило намного больше времени.