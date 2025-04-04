Поезда для дачников запустили в Калининградской области: куда можно будет уехать

«С 15 апреля на Калининградской железной дороге назначаются дополнительные “дачные” поезда», — сообщили в пресс-службе Калининградской ЖД.
В частности, с Южного вокзала запустят четыре дополнительных пригородных поезда в Балтийском направлении. Транспорт будет выезжать в 8:10 и 13:05. Также с Южного вокзала можно будет уехать в Черняховском направлении. Выезд в 8:15.
С 16 апреля назначаются два пригородных поезда с Южного вокзала в Мамоново. Транспорт будет выезжать 10:25. Кроме того, желающие смогут уехать в Багратионовском направлении. Время отправления с Южного вокзала — 8:10.
Напомним, что накануне дачников предупредили о риске заморозков в Калининградской области. На регион надвигается арктический холод. В области может выпасть снег, уточняют синоптики.