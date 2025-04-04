Поезда для дачников запустили в Калининградской области: куда можно будет уехать

В частности, с Южного вокзала запустят четыре дополнительных пригородных поезда в Балтийском направлении. Транспорт будет выезжать в 8:10 и 13:05. Также с Южного вокзала можно будет уехать в Черняховском направлении. Выезд в 8:15.