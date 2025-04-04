Любителей популярного напитка будут штрафовать на севере Казахстана

Северо-Казахстанскую область считают краем белых берез: леса здесь преимущественно березовые. С наступлением весны, когда начинается сокодвижение, многие североказахстанцы стремятся полакомиться свежим березовым соком, который считается источником витаминов.
Однако в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования напомнили, что добыча березового сока приравнивается к порче лесных насаждений и влечет административную ответственность.
Для физических лиц штраф составляет 10 МРП (39 320 тенге).
С наступлением теплой погоды любители березового сока отправляются в лес, вооружившись топорами и другими подручными средствами. К сожалению, потребительский азарт отдельной категории населения зачастую берет верх над разумом и чувством ответственности, в результате чего варварски уродуются тысячи берез. Раны на березах долго не зарастают, древесина в этих местах начинает гнить, через раны в дерево попадают возбудители опасных инфекций, что в дальнейшем приводит к гибели белоствольных. Березовый сок выполняет важную функцию — несет к ветвям необходимые питательные вещества, чтобы дерево пробудилось после зимнего сна, пошло в рост и на нем распустились листочки.
В управлении также уточнили, что заготовка древесного сока возможна только на участках государственного лесного фонда, где растут спелые и перестойные деревья, подлежащие рубке в ближайшее время. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, желающие легально заготавливать сок, должны получить специальный лесной билет в государственном лесном хозяйстве. Узнать, где разрешен сбор березового сока и какие документы необходимы, можно в местных лесных хозяйствах.
Штрафы за незаконный сбор березового сока составляют:
- для физических лиц — 10 МРП (39 320 тенге);
- для должностных лиц и субъектов малого бизнеса — 30 МРП (117 960 тенге);
- для субъектов среднего бизнеса — 50 МРП (196 600 тенге);
- для крупного бизнеса — 100 МРП (393 200 тенге)".