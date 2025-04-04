Любителей популярного напитка будут штрафовать на севере Казахстана

С наступлением теплой погоды любители березового сока отправляются в лес, вооружившись топорами и другими подручными средствами. К сожалению, потребительский азарт отдельной категории населения зачастую берет верх над разумом и чувством ответственности, в результате чего варварски уродуются тысячи берез. Раны на березах долго не зарастают, древесина в этих местах начинает гнить, через раны в дерево попадают возбудители опасных инфекций, что в дальнейшем приводит к гибели белоствольных. Березовый сок выполняет важную функцию — несет к ветвям необходимые питательные вещества, чтобы дерево пробудилось после зимнего сна, пошло в рост и на нем распустились листочки.